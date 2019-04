Starters vaak niet voorbereid op lasten van eigen woning

In de eerste negen maanden van dit jaar zijn 70.362 hypotheken verstrekt met Nationale Hypotheek Garantie (NHG); ruim de helft meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Bij het WEW kwamen 1.291 nieuwe meldingen over betalingsproblemen binnen. Dat zijn er al 44 meer dan in heel 2003. Het WEW denkt in totaal dit jaar in circa 300 gevallen zo’n e 6 mln aan restschulden te moeten uitkeren. Dat was vorig jaar nog e 4,5 mln. Het fonds keert uit wanneer de opbrengst van de woning lager is dan de som van het uitstaande hypotheekbedrag en de achterstallige hypotheekbetalingen. Het WEW heeft in totaal ruim een half miljoen NHG’s uitstaan.

“Wat opvalt, is dat de meeste betalingsachterstanden lijken te ontstaan tussen de twee en drie jaar na het sluiten van de hypotheek”, zegt Schiffer. “Over het algemeen gaat het daarbij om gezinnen die de maandlasten gezien hun inkomenssituatie best zouden kunnen betalen.” Schiffer denkt dat de betalingsproblemen ontstaan doordat men het bestedingspatroon in de jaren na de aankoop van een woning niet aanpast. “Er zitten veel mensen bij die uit een huursituatie komen of het ouderlijk huis hebben verlaten.”

Het groeiende aantal gedwongen verkopen waar het WEW mee te maken heeft, wordt voor een deel veroorzaakt door het eveneens groeiende aantal NHG’s dat wordt gesloten. “Je kunt dus niet direct stellen dat het aantal mensen met betalingsproblemen in absolute zin toeneemt. Maar wat wel veranderd is, is dat iemand een paar jaar geleden door de stijgende huizenprijzen bij een gedwongen verkoop altijd nog winst overhield. Dat is nu niet meer het geval.”

Schiffer denkt dat de gedwongen verkopen zich op een gegeven moment gaan stabiliseren op een aantal tussen de 500 en 750 per jaar. “Bovendien wordt 80% van de betalingsachterstanden binnen een jaar opgelost. Van de gedwongen verkopen is 40% het gevolg van werkloosheid, arbeidsongeschiktheid of echtscheiding. In de overige gevallen is het geld kennelijk uitgegeven aan andere dingen. Er is geregeld sprake van overkreditering, terwijl er redelijkerwijs niets aan de hand is. Voor sommige mensen is een eigen woning blijkbaar niet weggelegd. Zij moeten meer rekening houden met de risico’s van het eigenwoningbezit.”