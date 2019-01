Start nieuw Nuts-gebouw

De eerste paal voor het nieuwe hoofdkantoor van Nuts (het ziekenfonds voor Delta Lloyd en Ohra) en Delta Lloyd Zorg (particuliere verzekeraar) is geslagen

Het pand, dat in 2003 de behuizing aan het Stadhoudersplantsoen (Den Haag) gaat vervangen, komt in de Haagse wijk Nieuw Laakhaven, tegenover station Hollands Spoor. Het gebouw wordt 33.000 m2 groot. Nuts en Delta Lloyd Zorg nemen 21.000 m2 in gebruik, de rest wordt door Delta Lloyd Nuts Ohra verhuurd.