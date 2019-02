‘Stad’ wil Amsterdamse vestiging opheffen

De Amsterdamse vestiging van Stad Rotterdam is gevestigd in het zelfde kantoorpand als zustermaatschappij Europeesche in Amsterdam Zuidoost. Het gaat in feite om de voortzetting van de vroeger zelfstandige verzekeraar Koning & Boeke uit Zaandijk. Deze maatschappij werd in 1979 overgenomen door Stad Rotterdam. Twee jaar geleden (per 1 mei 2001) verhuisde het personeel vanuit de Zaanstreek naar Amsterdam Zuidoost.

Als motief voor de integratie in Rotterdam, noemt de hoofddirectie dat “Fortis ASR voor de moeilijke opdracht staat om in deze economisch ongunstige tijden haar winstgevendheid op peil te houden. Kostenreductie door herinrichting van de front- en backoffices is daarbij één van de belangrijkste middelen”.