SRK verwacht nog veel groei in gezinsrechtsbijstand

Op grond van het onderzoek concludeert SRK Rechtsbijstand dat in de sector gezinsrechtsbijstand meer groei mogelijk is dan tot dusverre mocht worden aangenomen. In 1994 liet SRK ook al eens een onderzoek houden. Daar kwam toen uit dat een marktpenetratie van 30% haalbaar was. Op dit moment heeft ongeveer 15% van de gezinnen een rechtsbijstandverzekering. Het onderzoek is gebaseerd op 520 gesprekken.

Uit het onderzoek blijkt verder dat 95% van de ondervraagden, ook degenen die zijn verzekerd, niet altijd goed weten wat de verzekering dekt. Gevraagd naar de dekkingsmogelijkheden, noemt 27% verkeersongevallen, 14% arbeidsgeschillen, 26% andere mogelijkheden en zegt 33% niet precies te weten om welke geschillen het kan gaan.