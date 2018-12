Squassurance onderweg

Op drie plaatsen in het land is begin deze maand het nieuwe branche-sportevenement Squassurance van start gegaan. Na een heuse regionale competitie, die vijf donderdagavonden bestrijkt, wacht op zaterdag 15 februari de landelijke finale.

In squashcentra in Nieuwegein, Zoetermeer en Amsterdam, gingen ruim zeventig ‘beslissers’ uit onze bedrijfstak voor de eerste maal aan de bak in de glazen wedstrijdkooien die voorzien waren van grote ‘Squassurance’-stickers.

In Nieuwegein kwamen de deelnemers uit de regio Utrecht bijeen. De sportievelingen van onder meer Amev, AXA, NVA, Royal, De Goudse, Interpolis, Arag, De Hypotheekshop, HAF Planning, TFS, Assurantiekantoor Kerkhof, Bloem Financieel Advies, MAN Lease, Amsteldijk Adviesgroep en For All Finance gingen met opmerkelijk veel fanatisme de strijd met elkaar aan, aldus een correspondent.

In Zoetermeer werd bij het begin van de competitie een korte speluitleg gegeven door Frank van Loon van Squash Bond Nederland. In de poule met gevorderde deelnemers werd meteen al op het scherpst van de snede gestreden. Toen aan het einde van de avond de rookwolken waren verdwenen, konden voorzichtig de eerste conclusies worden getrokken. De teams Shark Attack en A&O 3 lijken na de eerste spelronde het best op koers te liggen voor de finale. Alle door de individuele teamleden gespeelde wedstrijden werden winnend afgesloten. Bij de beginners was een aantal deelnemers de eerste speelavond verhinderd. Het is dus nog niet mogelijk een reële voorspelling te doen over het verloop van de competitie bij de minder ervaren squashers.

In Amsterdam werd ‘afgeslagen’ door middel van een mini-clinic door Gros Reijnen, volgens onze correspondent ter plekke “de beste squash-trainer van Nederland”. Hij meldt voorts, dat gelukkig iedereen zich aan de afspraak hield om de mensen van hoofdsponsor Mondial Assistance (vertegenwoordigd door twee teams) te laten winnen. Ze moesten tenslotte waar voor hun geld krijgen… Veel belangstelling ging verder uit naar Annemieke ‘Posh’ Ducrot, de enige vrouw in Nederland die ook op de squashbaan een dubbelhandige backhand slaat.

In de gevorderden-pool trad Patrick ‘Hannibal’ van Hees in het strijdperk tegen Marc ‘Jordi’ Jordens, twee mannen van ruim 1.90 meter. Marcs conditie, die gelukkig omgekeerd evenredig is aan zijn haarlengte, kon toch niet voorkomen dat Hannibal kwam, zag en overwon.

Bouke ‘Sjerp’ van der Weide Jansen ging de ring in tegen de altijd lastige Tjipke ‘Red Danger’ Klijnstra. De strategische inzichten van Tjipke konden een overwinning van Sjerp toch niet voorkomen. Overigens maakte Tjipke een zeer veelbelovende rentree, na zes jaar afwezigheid op de squashbaan.

Derde zaalvoetbaltoernooi Allianz Royal Nederland

Het ‘Power On Your Side’-zaalvoetbaltoernooi van Allianz Royal Nederland begint langzamerhand een traditie te worden. De derde editie van dit toernooi voor verzekeraars en intermediair krijgt wordt op zaterdag 5 april 2003 in het Rotterdamse Topsportcentrum gehouden.

Behalve het voetballen worden er verschillende activiteiten georganiseerd. Welke dit zijn, blijft nog een verrassing. Tijdens het buffet na afloop mag het winnende team de replica van de Europa cup 1 (‘de cup met de grote oren’) in ontvangst nemen. Deelnemers zijn onder anderen Aon Nederland, Marsh, Royal&SunAlliance en ABN Amro Verzekeringen. Voor meer informatie kan men contact opnemen met Emil Janssens, tel. 010-454.14.78.

Topgolfer bij de pinken?

Een Hooggerechtshof in Groot-Brittannië heeft beroepsgolfer Andrew Raitt een schadevergoeding toegekend van £ 4.900 voor het feit dat een hond in zijn pink had gebeten. De golfer, die naar eigen zeggen de kwaliteiten had om ooit een ‘Ryder Cup’-speler te worden, had echter een bedrag van £ 6 mln geclaimd, omdat de beet zijn sportieve carrière zou hebben geruïneerd. De rechter zei echter niet overtuigd te zijn dat de verwonding enig effect van betekenis had op Raitt’s golfkwaliteiten.

Amerikanen onbekend met premiefactoren van autopolis

Amerikaanse automobilisten zijn in hoge mate onbekend met de factoren die een rol spelen bij de hoogte van hun autopremie en met de mogelijkheden om deze zelf te beïnvloeden. Dat is één van de conclusies uit een onderzoek in opdracht van The Hartford Financial Services Group, zo meldt InsuranceNewswire.

Slechts een kwart van de respondenten denkt bijvoorbeeld dat het schrappen van de (beperkt) casco-dekking een lagere autopremie tot gevolg heeft en veronderstelt niet meer dan de helft van de ondervraagden dat het onderbrengen van zowel auto- als inboedelverzekering bij één en dezelfde verzekeraar tot premievoordelen kan leiden.

Ook zijn weinig verzekerden (één op de drie) op de hoogte van het feit dat veiligheidsvoorzieningen als airbag, startonderbrekers en andere anti-diefstalsystemen premiekorting opleveren. Aan de andere kant denkt 11% ten onrechte dat de aanschaf van een rode of gele wagen meer verzekeringspremie kost dan voertuigen van een andere, minder opvallende kleur.

Aegon toont zich waardig lid van de familie Spoor

Begin vorige maand kampte een internationale trein bij een tussenstop op het Haagse station Mariahoeve met een stroomstoring. De 150 passagiers, die op weg waren van Amsterdam naar Brussel, moesten uren wachten.

Dat konden ze niet aanzien op het hoofdkantoor van buurman Aegon. Ze wilden de treinreizigers wel voorzien van koffie, maar volgens de machinist was er koffie en thee voldoende voorradig, maar versnaperingen waren welkom. Daarom gingen er heel wat stroopwafels en gevulde koeken vanuit het Aegon-gebouw richting de trein. Enkele dagen later arriveerde bij Aegon een grote taart met als opschrift “Heel veel dank. NS Internationaal”.

‘Bestsellers’

De 'uitspraak van de maand' is afkomstig van Carroll Fisher, State Insurance Commissioner van de staat Oklohoma, die 35 jaar als gevolmachtigd agent heeft gewerkt: "Insurance policies are the worst read bestsellers on the market".