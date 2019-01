Sportspecialist Wannet sluit zich aan bij Aon

Joseph Wannet (33), die inmiddels vijftien jaar actief is in de financiële dienstverlening en in 1995 zijn eigen bureau stichtte, heeft zich van begin af aan gefocust op de sportwereld. Daarbij richt het bedrijf zich zowel op individuele sporters als organisaties. Zo hebben tal van grote voetbalclubs verzekeringspakketten gesloten door bemiddeling van Wannet.

Waar het gaat om individuele beroepssporters, vormt de arbeidsongeschiktheidsverzekering vaak de kern van de relatie, maar ook hypotheken en financiële planning maken onderdeel uit van het aanbod.

Wannet is ook gevolmachtigd correspondent van Lloyd’s of London en richt zich op grond daarvan ook tot collega-tussenpersonen als kanaal voor het onderbrengen van bijzondere risico’s.

Marktpenetratie

Voor Aon betekent de verwerving van Wannet een versterking van de marktpositie binnen de sportwereld. “Samen met Wannet zijn wij in Nederland op dit gebied marktleider, met een marktpenetratie van circa 80% in de voetbalmarkt”, aldus Aon.

Joseph Wannet