Sportief initiatief: een squashcompetitie

Het ‘assortiment’ sportieve evenementen in de assurantiebranche wordt binnenkort uitgebreid met een nieuw fenomeen: squassurance. Het gaat daarbij om een vijf donderdagavonden durende competitie in januari en februari, die op meerdere plaatsen in de Randstad wordt gehouden. Deze competitie leidt naar een finale op zaterdag 15 februari.

Het initiatief voor Squassurance is genomen door het detacheringsbureau For All Finance, dat ook nauw betrokken is bij de verkiezing van Verzekeringsvrouw van het Jaar. Marketingdirecteur Patrick van Hees stelt: “Onder het motto ‘een gezonde geest in een gezond lichaam’, wordt op een dynamische manier het nuttige met het aangename gecombineerd: squashen én netwerken met andere beslissers in verzekeringsland”.

Wat de aanleiding voor de competitie vormde? Van Hees: “Wij merken dat veel beslissers het leuk vinden om te ‘klankborden’ met vakgenoten, maar men wil het vaak ook niet te veel formaliseren. Daarnaast blijkt dat bij veel verzekeraars het vaste squashavondje erbij in schiet. Op deze manier slaan we twee vliegen in één klap”.

Voor wie?

Belangstellende assurantiesquashers kunnen een team vormen met een collega of vriend/relatie die eveneens binnen de verzekeringsbranche werkzaam is. Ook bestaat de mogelijkheid om individueel mee te doen.

Squassurance is ook toegankelijk voor de ‘absolute beginners’. Zij spelen een eigen competitie. Deelname aan Squassurance kost e 89. Daarvoor krijgt men:

– vijf donderdagavonden squashen in competitieverband;- altijd de mogelijkheid om vrij te spelen op deze avonden;- professionele begeleiding door de Squash Bond Nederland;- een Squassurance-shirt;- een set Dunlop-squashballen;- gratis toegang tot de finale op zaterdag 15 februari.Voor meer informatie en aanmelding kan men terecht op de internetsite squassurance.nl

Het logo van Squassurance

Patrick van Hees: twee vliegen in één klap.

Inschrijven voor Assurantie Bridge

Op zaterdag 25 januari 2003 wordt voor de 21e keer het Assurantie Bridge Toernooi gehouden. Gastheer is deze keer Levob in Leusden.

Deelname aan dit toernooi staat open voor medewerkers van verzekeringsmaatschappijen, assurantiekantoren en assurantieafdelingen van banken of andere bedrijven die zich met verzekeringen bezighouden.

Daarnaast staat deelname ook open voor personen uit deze groepen die in de vut zijn, maar nog niet met pensioen zijn en personen uit de verzekeringsbranche (ongeacht leeftijd) die in de laatste twee jaar aan dit evenement hebben deelgenomen.

Aanmeldingen worden in volgorde van binnenkomst geaccepteerd tot het gestelde maximum is bereikt. De inschrijving sluit op 20 december. Voor aanmeldingen en overige correspondentie: Levob, ten aanzien van Simone Koops, Postbus 444, 3830 AL Leusden, tel. 033-434.44.52, e-mail: simonekoops@levob.nl

Claim nu in de videotheek

Voor de liefhebbers: de film Claim is op video uitgebracht en nu te koop en te huur. Claim gaat over oplichting van de verzekering via een (niet) gezonken schip. Het is een Engelstalige film van Nederlandse makelij, die eerder dit jaar honderden branchegenoten bijeenbracht in het oude Luxortheater in Rotterdam voor een exclusieve bioscoopvertoning. Nu dus beschikbaar voor iedereen.