Spaarbeleg, what’s in a name?

door Bert Both

Ondanks de malaise na de hype kunnen we er niet omheen, dat internet nog steeds een fantastisch medium is. De invloed is minder groot gebleken, omdat het gedrag van mensen niet een-twee-drie verandert. Wij willen best met zijn allen via internet een gokje wagen, maar als het serieus wordt en op echt zakendoen aankomt, dan nemen we geen risico. Mensen zoeken zekerheid in zaken die hun bestaan raken. Dat moet toch bekend in de oren klinken voor verzekeringsmensen?

Een verzekering sluiten via internet? Misschien een autoverzekering of zo, maar alleen als het echt voordeliger is, makkelijker, zonder rompslomp en er een perfecte service wordt geleverd. Als je iemand nodig hebt, dan moet er ook echt iemand zijn die je helpt. Bij een tussenpersoon weet je met wie je te maken hebt, één belletje en hij of zij regelt het voor je. Dat moet je nog maar afwachten als je je verzekering via internet afsluit.

Je moet wel een aartsoptimist zijn om te geloven dat de gewone Nederlander belangrijke financiële beslissingen via internet gaat regelen. Dat is iets voor de voorlopers, maar niet voor de massa. De hypotheek wordt niet zomaar afgesloten bij een Lara Croft-internetmeisje.

Beleggen

Beleggen is een ander verhaal. Beleggers zijn mensen die van nature wat meer lef hebben en voor velen onder hen is internet geen onbekend fenomeen. Na de dip van vorig jaar heeft echter een groot aantal van deze mensen voor meer zekerheid gekozen.

Stel nu dat u werkt bij Spaarbeleg en u vraagt de afdeling productontwikkeling om een nieuw financieel product te verzinnen voor de huidige markt; “die vooral gekenmerkt wordt door onzekerheid,” zegt u er nog bij. “In de afgelopen jaren ging beleggen voor sparen, nu is dat andersom.”

U wilt derhalve een nieuw Spaarbeleg-product dat zekerheden inbouwt, waarvoor safety first geldt. Binnen die vaste waarde, dat fundament van garanties, wordt de klant keuzes gelaten. Het product moet hem mee kunnen laten profiteren als de tijden weer zonnig worden.

Hoe zou u dan reageren als men met een beleggingsproduct bij u aankomt, dat wordt gepresenteerd als ‘zo eenvoudig is beleggen’? Die persoon heeft waarschijnlijk de opdracht niet gesnapt, denkt u dan. Dat beleggen als handeling niet zo moeilijk is, weet iedereen intussen wel.

Het wordt erger als de goede man ook nog zegt dat het beleggingsproduct loopt via internet. Spaarbeleg goes on the world wide web. Ik denk dat u hem de deur wijst. Spaarbeleg doet het al jaren via de brievenbus, daar zijn successen mee behaald, dat herkennen mensen, dus kom niet aan met internet. En als het dan via internet gaat, dan moet die site wel verdraaid goed lopen.

Aanklungelen

Niet zeuren, doorzetten! In een paginagrote advertentie in De Telegraaf probeert Spaarbeleg de lezer ervan te overtuigen dat ‘heel Nederland nu één twee drie kan beleggen’. De kreet verwijst naar de domeinnaam www.123beleggen.nl. Een-twee-drie hopsakee: de naam suggereert dat beleggen via deze site supereenvoudig is. Een kind kan de was doen. Daarom staat er op de advertentie ook een trotse vader met drie slimme koters. Zij wassen dat internetvarkentje wel even.

De werkelijkheid is echter weerbarstiger. Ik ben die vader die daar staat, het zijn mijn kinderen, maar ook mijn centen. Vol goede wil tik ik www.123beleggen.nl en vol goede moed zoek ik mij een weg op de site. Binnen een minuut zit ik me al te ergeren. Het downloaden duurt lang, de homepage geeft direct veel leeswerk. Men gaat aan de voorkant te gemakkelijk uit van de goede wil van de bezoeker.

Ik ga ‘zelf aan het stuur’ en kies eerst voor de simulatie. Wederom veel leeswerk. Ik ben een ongeduldige bezoeker en wil meteen beginnen. Lukt niet. Het is irritant als je als bezoeker al binnen de kortste keren niet weet wanneer je wat moet doen. Na nog eens goed lezen, begin ik dan toch aan de simulatie. Daarin kan met balkjes van obligaties, vastgoed en aandelen worden geschoven. Je moet aanklungelen om precies op 100% uit te komen. Te veel gedoe, laat maar zitten, is de eerste reactie. Ik heb doorgezet en de rest van het product bekeken.

Niet via internet

Dan blijkt dat 1-2-3 Beleggen wel degelijk een zeer interessant product is, zeker voor mensen die wel wat kapitaal hebben en het even gehad hebben met de beurs. Mensen die niettemin het rendement van het spaarvarken toch wat te mager vinden. Het rendement van het Aegon-aandelenfonds Wereldwijd is goed te noemen, het fonds neemt weinig risico’s en de Spaarbeleg-klant wordt goed geïnformeerd over de huidige economische toestand. In de simulatie gaat dat per kwartaal.

Een uitgelezen product om gewoon aan de man te brengen, jammer dat dit alleen via internet wordt aangeboden. Althans, dat suggereren zowel de advertentie en de site. Je moet wel een grote fan van close reading zijn, wil je het anders begrijpen.

Voor de zekerheid toch even het 0800-nummer gebeld. Na een onnodige introductie van een stem op een bandje, krijg ik een José aan de lijn. Of ik aan 1-2-3 Beleggen kan deelnemen zónder internet? Stomverbaasde reactie: “Natuurlijk, kan dat. Oh, suggereert de site wat anders, dat zal ik dan zo eerst eens even bekijken.” Ze stuurt me met plezier een brochure toe.

Dure proefrit

Hoe kan het toch dat een maatschappij zo’n mooi product ontwikkelt en dat vervolgens zo fout introduceert? Zowel internet als de advertentie wekken de suggestie dat 1-2-3 Beleggen alleen via internet verloopt. De naam 1-2-3 Beleggen is daarbij ongelukkig gekozen. De essentie is niet dat beleggen (via internet) eenvoudig is, maar dat er drie beleggingsmogelijkheden met weinig risico zijn. Binnen die drie zekerheden kan de klant naar eigen inzicht voor nog meer of iets minder zekerheid kiezen. Niet de eenvoud van beleggen is de clou, maar de geboden zekerheid.

Dit is een wel erg dure proefrit, want gegarandeerd dat er legio mensen op het verkeerde been zijn gezet en zijn afgehaakt. Ook de bestaande Spaarbeleg-klanten. Je kijkt ernaar en verbaast je erover. Goed product, verkeerde insteek, verkeerd medium. En nu de schade herstellen.

C&T in Gouda.