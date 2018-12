Spaarbeleg bouwt in stilte aan landelijke adviesketen

“De eigen loondienstorganisatie van Spaarbeleg is sterk gekrompen en de Spaarbeleg-formule heeft een opfrisser nodig”, zo luidde destijds de verklaring van Cor van den Bos, toenmalig directeur van Spaarbeleg en tegenwoordig lid van de raad van bestuur van SNS Reaal. De Spaarbeleggers mochten niet bemiddelen in verzekeringen, ook niet van Aegon, zei Van den Bos er nog bij. Veelal vanuit hun eigen huis hielden de Spaarbeleggers zich alleen bezig met Spaarbeleg-producten, zoals het KoersPlan en de RenteRekening.

Scepsis

Bij de gevestigde intermediairsorde riepen de Spaarbeleg-initiatieven de nodige scepsis op. Het felst in zijn reactie was toenmalig NVA-directeur Hans Scheffer. “Spaarbeleg trekt door de verdere vormgeving van een gebonden verkooporganisatie een zeer grote wissel op de goodwill die deze organisatie én moederbedrijf Aegon hebben bij het onafhankelijk intermediair”, zo liet Scheffer in AM optekenen.

Johan van der Schoot, nu directiesecretaris bij Fortis ASR maar toen secretaris van de NBVA, noemde de oprichting van De Spaarbelegger “opvallend in een tijd dat juist erkende franchiseorganisaties als Assuring zijn afgebouwd”. Van der Schoot stelde verder openlijk vraagtekens bij de kwaliteit en het niveau van de klantbenadering door Spaarbeleggers. “Voorkomen moet worden dat harde verkoopmethoden worden gevolgd.”

In het voorjaar van 1995 bestempelde de NVA het marktgedrag van Aegon zelfs als “niet acceptabel”. Veel NVA-leden zouden aan het bestuur blijk hebben gegeven van “ernstige bezwaren tegen en groot onbehagen over het marktgedrag van Aegon”, onder meer vanwege het direct benaderen van klanten en dual-pricing.

Succesjaren

Een Spaarbeleg-man van het eerste uur is de nu 65-jarige Cees Fortman, die vorig jaar na 35 dienstjaren (o.a. voor Spaarbeleg, De Spaarbelegger, Financieel Compleet en Aegon Van Nierop) afscheid nam van Aegon. Volgens Fortman ontstond het idee voor een franchiseorganisatie spontaan tijdens een brainstormsessie. “Toevallig kwam ik in de weken daarna te spreken met iemand van een grote winkelketen (Albert Heijn, red.), die me vertelde dat de omzet bij franchisewinkels 20% hoger lag dan bij gebonden winkels. Dat gaf de doorslag.” Het idee werd een groot succes. “Twee jaar later hadden we honderd franchisenemers, goed voor 150 verkooppunten van De Spaarbelegger. In 1999 zijn een tiental grote kantoren, waarvan er één zelfs 25 verkooppunten had, doorgegroeid naar de franchiseorganisatie Financieel Compleet. Die waren gewoon te groot geworden door de Spaarbelegger-formule.”

Fortman was en is trots op wat Spaarbeleg in de jaren negentig heeft bereikt. “Het is leuk om te zien dat zowel Spaarbeleg, De Spaarbelegger en Financieel Compleet nog steeds bestaan. Mijn beeld is alleen maar positief. Het management en de Spaarbeleggers zelf waren vrijwel allemaal hoog opgeleid en voor iedereen was duidelijk dat je aan de bak moest. Zowel voor Aegon als voor de verzekeringswereld in z’n geheel geldt, dat Spaarbeleg heilige huisjes omver heeft geschopt. Op den duur werden we heel serieus genomen.”

Keerzijde

Aan het begin van de 21e eeuw werd Aegon geconfronteerd met de keerzijde van de medaille. Stormachtig gegroeide tussenpersonen – niet zelden voormalige Spaarbeleggers – gingen failliet en polishouders begonnen te klagen over productgebreken. In november 2001 kwam een voormalig Spaarbelegger, Rob de Best uit Lisse, in de publiciteit – eerst in AM, later in televisieprogramma Zembla – met een openlijke aanklacht tegen de werkwijze van Spaarbeleg. “Het is natuurlijk de waanzin ten top dat je met een mbo-opleiding, veertien dagen cursus en een Hugo Boss-pak aan ruim # 110.000 per jaar kunt verdienen. En dan ging je zo af en toe nog eens met een groep van vijftig mensen voor tien dagen naar Indonesië, om de omzetsuccessen te vieren. Dat is niet uit te leggen; de verhoudingen zijn compleet scheef. Er moet toch een dag komen dat Nederland inziet dat dergelijke beloningen allemaal uit de premies worden betaald. De verzekeringsbranche moet oppassen voor de eigen geloofwaardigheid.”

Cees Fortman heeft in die jaren niet altijd met evenveel plezier de krant opengeslagen. “Negatieve berichten over je bedrijf in de media zijn niet leuk, soms zelfs afschuwelijk. Spaarbeleg heeft er echt last van gehad. Maar het heeft ook een positieve uitwerking. Er is nog meer gestoken in opleidingen en iedere nieuwe post werd daarna door de binnendienst nog nagebeld of het advies goed was verlopen.”

Wat resteert voor Fortman, is het beeld van een succesverhaal. “Maar wel een succesverhaal onder controle: we zijn nooit naast onze schoenen gaan lopen. Ik denk dat Spaarbeleg nog lang kan blijven bestaan, als ze creatief zijn en blijven.”

1994

