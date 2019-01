Spaar Select wil voor rechter verkoop hoofdkantoor afdwingen

Na de bekendmaking van een grootscheepse reorganisatie wegens teruglopende verkoopcijfers besloot Spaar Select in september de ‘University’, het in aanbouw zijnde nieuwe opleidingscentrum annex hoofdkantoor in Etten-Leur, te verkopen aan vastgoedonderneming Regent Estate Belgium. Er werd een koopsom van e 31 mln overeengekomen, waarbij Regent 10% van dit bedrag op 15 oktober zou betalen en de rest op 29 november. Via een ‘sale-and-lease-back’-constructie zou Spaar Select het pand vervolgens voor minimaal tien jaar terughuren à e 2,9 mln per jaar.

Regent blijkt nu de overeenkomst niet te willen nakomen. Via een kort geding, dat afgelopen dinsdag diende, wil Spaar Select Regent alsnog dwingen de koopsom van e 31 mln te betalen, op straffe van een dwangsom van e 500.000 voor iedere dag dat Regent de koop ophoudt. Met de koopsom moeten onder meer de reorganisatie en aannemer Hurks uit Eindhoven worden betaald. Hurks heeft de bouwactiviteiten stilgelegd. Het regionale dagblad BN/De Stem meldt dat de 36 meter hoge kantoortoren Spaar Select inmiddels al zo’n e 11 mln heeft gekost, terwijl voor de grond e 2,7 mln is neergeteld.

Oppoetsen

Als reden voor het niet nakomen van de koopovereenkomst voert advocaat Louis Deterink van Regent aan dat Spaar Select bij de verkoop van het nieuwe hoofdkantoor en opleidingscentrum relevante informatie heeft achtergehouden. Een verlies van e 8,7 mln over het eerste halfjaar van 2002 zou pas zijn gemeld na het tekenen van het koopcontract.

Volgens Spaar Select heeft Regent de cijfers echter verkeerd beoordeeld door een incidentele bate van e 6,5 mln te zien als correctie op te veel geboekte omzet. Regent is van mening dat het bedrag is gebruikt om eerdere omzetcijfers ‘op te poetsen’.

Volgens Spaar Select is met het bedrag van e 6,5 mln een operationeel verlies van e 8,7 mln over het eerste halfjaar van 2002, teruggebracht tot een nettoverlies van e 2,2 mln bij een omzet van e 23 mln. Over 2001 werd een omzet van e 63,9 mln gehaald en een winst voor belastingen van e 8,8 mln.

De 36 meter hoge kantoortoren zou Spaar Select al e 11 mln hebben gekost.