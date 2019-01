Spaar Select staakt verkoop

Spaar Select, dat in augustus aankondigde verder te gaan als direct-marketingbedrijf, is op het kantoor in Tilburg nog met vijf mensen actief.

Zij onderhouden het contact met de bestaande klanten. “We verkopen niets meer”, erkent financieel directeur Hubert Baardemans tegenover BN/De Stem. “De provisie houdt ons nog overeind. Door het negatieve imago van Spaar Select valt er niets meer te verkopen onder die naam.”

De nieuwe adviesketen Marq, die dezelfde bestuurders en dezelfde aandeelhouder heeft als Spaar Select, telt inmiddels zeven kantoren en zo’n negentig medewerkers. Baardemans noemt de oprichting van Marq in BN/De Stem een doorstartconstructie: “In feite is de opstart van Marq precies hetzelfde als de doorstart van Fokker en Daf na hun grote faillissementen. In die gevallen wordt dan gezegd dat het netjes is en zo goed voor de werkgelegenheid dat onderdelen en personeel zonder schulden opnieuw kunnen beginnen. Bij ons wordt het echter meteen als dubieus gezien”.