SNS trekt stekker uit NVA-kantoor Calkhoven

De faillissementsaanvraag van enig aandeelhouder Gustav Calkhoven (47) diende eerder deze week bij de rechtbank in Assen. De uitspraak was voor het sluiten van dit nummer nog niet bekend. Naar verwachting zullen zo’n vijftien medewerkers hun baan verliezen.

Dat Calkhoven Adviesgroep in zwaar weer verkeerde, was al langer bekend. Eind vorig jaar werden enkele bedrijfsactiviteiten afgestoten en raakte eenderde van de 21 personeelsleden zijn baan kwijt. Enkele maanden later werd het kantoorpand in Beilen te koop gezet.

Calkhoven Adviesgroep ontstond drie jaar geleden uit een fusie van pensioenadviesbureau Calkhoven (Beilen) en Herder Assurantiën (Assen); later werd nog Kuik Assurantiën (Beilen) gekocht. Pieter Herder trok zich vorig jaar terug en werkt weer onder eigen naam in de Drentse hoofdstad.

Het faillissement van Calkhoven Adviesgroep staat los van CEB Nederland, een gezamenlijke onderneming van Gustav Calkhoven en Barry van der Dong. CEB Nederland is een voortzetting van CEB Consulting, dat eind augustus eveneens eindigde in een faillissement.