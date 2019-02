Snels naar FNV Financieel Advies

Zij is de opvolger van Fred Kagie die in september aan de kant werd gezet. Sindsdien vervult Hans de Keijser de functie van interim-manager. Anne-Marie Snels is coördinator van de EG-activiteiten van de vakcentrale FNV in Brussel.

Snels begon haar carrière binnen de FNV in 1987 als bestuurder bij de Vervoersbond, nu FNV Bondgenoten. In november 1990 maakte zij de overstap naar de vakcentrale, waar zij na een jaar regiohoofd werd in Limburg. In haar portefeuille had zij arbeidsvoorwaardenbeleid en sociaal-economisch beleid. In die hoedanigheid had zij veel contact met werkgevers en overheden.

In 1999 vertrok Snels naar Brussel, waar zij de lobby in Europa moest vormgeven voor de vakcentrale FNV en de aangesloten bonden. Haar overstap naar FNV Financieel Advies past volgens eigen zeggen in haar carrièreplaatje. “Eens in de vier à vijf jaar ben je toe aan een nieuwe uitdaging. Bovendien is het prettig weer op één plek te wonen en te werken. Op twee plekken wonen en werken, zoals ik de afgelopen jaren heb gedaan, is erg pittig. Dat leidt tot hard werken in Brussel. Het is niet alleen maar lunchen en borrels, zoals velen denken. Het werk is nooit af. Ik heb deze lobby-organisatie opgebouwd die klinkt als een klok. Ik draag het met een gerust hart over aan mijn opvolger.”

Anne-Marie Snels heeft geen enkele achtergrond in het verzekeringswezen. “Dat is ook niet nodig. Bovendien ben ik snel in staat om mijn netwerk op te bouwen.” Vooralsnog gaat Snels door op de ingeslagen weg van haar voorganger Kagie. “Wij gaan verder uitbouwen waar we nu mee bezig zijn. Verder zie ik kansen om nieuwe adviesdiensten te ontwikkelen. Er zijn een aantal aspecten in het kabinetsbeleid die reparatie behoeven. Daarbij valt te denken aan de plannen met het ziekenfondspakket en de nieuwe levensloopregeling.”

Bij FNV Financieel Advies werken momenteel 13 mensen. De organisatie is nog niet uit de kosten. Snels verwacht volgend jaar dat break-evenpunt te bereiken.