Site voor spaarhypotheken

Op de site kunnen alleen spaarhypotheken worden vergeleken. Na het invullen van enkele vragen krijgt de bezoeker een overzicht van de maandlasten bij spaarhypotheken van ABP, Bouwfonds, Direktbank, SNS, Stad Rotterdam en Zwitserleven. De hypotheek kan via de site worden aangevraagd en gesloten. Daarvoor krijgt de klant 1% van het hypotheekbedrag uitgekeerd en korting op de taxatiekosten. In de loop van het jaar moet de selectie hypotheekaanbieders worden uitgebreid naar tien. “Geldverstrekkers met slechte voorwaarden worden niet opgenomen”, aldus Spaarhypotheek.nl.

Als de klant de hypotheek via de site sluit, wordt telefonisch contact opgenomen met de klant om onduidelijkheden toe te lichten. Ook kan worden gekozen voor een netwerk van persoonlijke adviseurs. Tot nu toe werkt Spaarhypotheek.nl samen acht kantoren (onder meer in Amsterdam, Dordrecht en Groningen). Ook dat aantal moet worden uitgebreid. Adviseurs kunnen zich via de site aanmelden.