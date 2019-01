Sint en Pieten op bezoek bij opvanghuis

Wie kwam met het idee?

Een collega kwam met het idee. De organisatie van het Sinterklaasfeest zelf lag grotendeels in handen van de Direktbank. Door bemiddeling van de organisatie Hart voor Amsterdam, werd het opvanghuis gevonden. Sint werd gespeeld door de receptionist van het opvanghuis en de cadeaus en Pieten kwamen van de Direktbank.

Hoe verliep de dag?

Eerst hebben wij ons omgekleed en zijn we door collega’s geschminkt. Daarna zijn we naar de waterpolitie gegaan. Zij hebben ons per politieboot naar een Amsterdamse kade gebracht, want ja, Sinterklaas moet natuurlijk wel per boot verschijnen. Daar stonden ongeveer 120 kinderen met verwachtingsvolle gezichtjes. Omdat het grotendeels allochtone kinderen waren, had ik verwacht dat zij vanuit hun eigen cultuur niet zo bekend zouden zijn met de Sint. Toch zongen de kinderen luidkeels Sinterklaasliedjes en was het een jolige boel. We zijn met zijn allen naar het opvanghuis gelopen en de Sint heeft daar aan vijf kinderen een cadeautje gegeven. De groep was te groot om persoonlijk aan ieder kind iets te geven, dus hebben we de rest van de cadeautjes daar achtergelaten.

Is er niets misgegaan?

Bijna wel. De zaal in het opvanghuis was erg klein voor zo een grote groep kinderen, dus het was daar bloedheet. Op een gegeven moment begon door de hitte, de lijm van de baard van Sinterklaas los te laten en ook de schmink van de Pieten begon uit te lopen. Gelukkig gingen we toen net weg.

Heb je eerder voor Zwarte Piet gespeeld?

Nog nooit. Ik heb ook niet echt hoeven acteren. De kinderen waren namelijk zo actief, dat ik alleen maar op hen kon reageren. Veel van hen hadden net het Suikerfeest achter de rug en wilden ons daar alles over vertellen. Hierdoor kreeg je een leuke integratie van twee culturen.

Doe je volgend jaar weer mee?

Absoluut. Het was echt een ontzettend leuke dag en het geeft veel voldoening om die kinderen zo blij te mogen maken.

Herbert Meinders (links) met de Sint en Pieten op de politieboot.