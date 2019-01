SFS Leven naar SFB

SFS Schade blijft wel in Rijswijk. De bescheiden levenportefeuille – op jaarbasis goed voor iets meer dan e 1 mln premie – behoort volgens A&O Services niet tot de kernactiviteiten. Het Sociaal Fonds Schilders (SFS) richtte de levensverzekeraar in 1998 op. De maatschappij leed sindsdien louter kleine aanloopverliezen.

Overigens nam het aan de bouwsector gelieerde SFB Groep eerder dit jaar 55% van de certificaten van A&O (Afwerking & Onderhoud) over. Het onderdeel SFB Leven, dat nu SFS Leven heeft overgenomen, is weer voor 30% eigendom van Nationale-Nederlanden.