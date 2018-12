‘Sequenza is niet gestopt’

“Uit reacties van onze klanten blijkt, dat in het interview met algemeen directeur Pieter Kroezen van assurantiekantoor Kröller Boom (AM 14, pag. 12) de indruk is ontstaan dat de activiteiten van Sequenza zijn gestopt. Niets is minder waar.

Per 1 februari van dit jaar is Sequenza BV via een management-buy-out verzelfstandigd en heeft haar activiteiten in volle omvang voortgezet. Sequenza is een specialist in niet-financiële personeelsvoorzieningen. Het bedrijf regelt voor medewerkers van bedrijven allerlei services die het vergemakkelijken om werk en privé leven te combineren. Van stomerijservice tot boodschappen, van kinderoppas tot de tuinman, masseur of kapper op het werk; een telefoontje naar Sequenza en het wordt voor u geregeld.”

Matty Willigenburg algemeen directeur Sequenza