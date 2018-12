September magere levenmaand

Met september is het derde kwartaal compleet en dat levert op veel gebieden betere verkoopcijfers op dan het derde kwartaal van 2001. Alleen de uitgestelde lijfrenten blijven met e 344 mln premie 9% achter bij 2001 en zelfs 33% in vergelijking tot 2000. De totale individuele levenproductie is met e 1.538 mln in het derde kwartaal echter 2% hoger dan in 2001 en 11% lager dan in 2000.

Het aandeel van de beleggingsverzekering in de levenproductie is verder gezakt tot 30%. De spaarkassen ontvingen in het derde kwartaal e 8,2 mln premie: 20% minder dan in het tweede kwartaal en 40% minder dan in het derde kwartaal van 2001.

Nieuwe individuele levensverzekeringen Periodiek betalende polissen Koopsompolissen Aantal Verzekerd Periodieke Eenmalige Aantal Verzekerd Koopsom (x 1.000) kapitaal premie premie (x 1.000) kapitaal Augustus 2002 Guldenscontracten 46,0 1.582,8 23,4 11,0 9,8 708,2 354,6 w.v.Verbonden aan hypotheek 5,9 485,9 8,0 4,9 0,1 20,5 5,7 Pensioen uitgesteld 1,2 228,8 6,5 4,6 0,2 26,9 23,4 Lijfrente uitgesteld 1,1 54,9 1,6 0,8 2,5 110,8 60,6 Direct ingaande rente – – – 0,0 5,0 455,6 250,4 Levenslang bij overlijden 25,4 94,9 2,0 0,0 0,5 1,5 2,2 Spaarverzekering 1,8 46,3 1,9 0,7 0,2 12,2 6,1 Risicoverzekering 10,3 663,4 3,1 0,0 1,1 75,9 3,8 Overig 0,3 8,5 0,2 – 0,0 4,8 2,3 Beleggingseenheden 37,2 2.069,7 64,4 45,3 3,3 148,3 63,3 w.v. Verbonden aan hypotheek 9,8 1.060,3 21,5 13,7 0,1 5,2 2,2 Pensioen uitgesteld 4,3 402,6 12,9 5,1 0,4 14,3 6,2 Lijfrente uitgesteld 7,8 213,8 10,3 7,2 2,2 45,6 35,2 Direct ingaande rente – – – – 0,2 73,0 11,5 Levenslang bij overlijden – – – – – – – Spaarverzekering 13,2 351,6 17,7 17,7 0,3 10,2 8,0 Risicoverzekering 0,3 20,4 0,3 0,1 – – – Overig 1,7 20,9 1,4 1,6 0,0 0,0 0,3 September 2002 Guldenscontracten 46,6 1.570,4 22,9 10,6 7,4 504,8 267,2 w.v. Verbonden aan hypotheek 6,0 499,4 7,9 4,6 0,0 1,4 0,2 Pensioen uitgesteld 1,2 269,8 6,2 4,5 0,2 27,6 20,4 Lijfrente uitgesteld 1,0 47,7 1,4 1,0 2,2 98,8 56,5 Direct ingaande rente – – – – 3,5 312,1 177,7 Levenslang bij overlijden 26,1 93,2 1,9 0,0 0,3 1,1 1,6 Spaarverzekering 2,1 50,4 2,1 0,5 0,2 11,8 6,1 Risicoverzekering 9,9 599,9 3,0 0,0 0,9 50,8 3,3 Overig 0,3 10,0 0,3 0,0 0,0 1,2 1,4 Beleggingseenheden 33,4 1.703,3 54,8 27,5 2,2 61,4 40,0 w.v. Verbonden aan hypotheek 9,6 1.017,8 20,8 11,5 0,1 5,5 1,8 Pensioen uitgesteld 2,7 200,2 6,3 3,0 0,3 3,4 3,2 Lijfrente uitgesteld 5,3 172,6 7,8 3,6 1,5 26,0 22,3 Direct ingaande rente – – – – 0,1 16,3 5,8 Levenslang bij overlijden – – – – – – – Spaarverzekering 13,2 268,7 17,9 8,3 0,2 10,0 6,2 Risicoverzekering 0,4 21,5 0,3 0,1 – – – Overig 2,1 22,5 1,5 1,1 0,0 0,1 0,7 (bedragen in e mln)

Omzet nieuwe spaarkasovereenkomsten 2001 2001 2002 2002 Augustus September Augustus September Spaarpremie ineens 0,8 0,9 0,3 0,5 Spaarpremie periodiek 3,9 2,4 1,6 1,3 Risicopremie ineens 0,1 0,1 0,0 0,1 Risicopremie periodiek 0,5 0,3 0,2 0,2 (in e mln)

Totaaloverzicht nieuwe spaarkasovereenkomsten Aantal Ingeschreven Spaar- Risico- (x 1.000) bedrag premies premies Augustus 2002 Verbonden aan hypotheek 0,0 0,2 0,0 0,0 Pensioen- of lijfrenteclausule 0,6 26,0 0,6 0,1 Zonder clausule 2,0 23,3 1,2 0,1 Totaal 2,6 49,5 1,8 0,2 September 2002 Verbonden aan hypotheek 0,0 0,0 0,0 0,0 Pensioen- of lijfrenteclausule 0,5 25,2 0,6 0,1 Zonder clausule 1,4 17,6 1,2 0,1 Totaal 2,0 42,7 1,8 0,2 (bedragen in e mln)