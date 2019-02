Semi-collectief pensioen bij ‘Stad’

Het Pensioenplan MKB (voor twee tot vijftig werknemers) en de individuele variant Pensioenplan Individueel zijn beide pensioenverzekeringen op basis van het beschikbare premiesysteem. Stad Rotterdam zegt, in navolging van AXA en Hooge Huys, te voldoen aan de wettelijke eis van tijdsevenredige opbouw. De ‘Stad’ claimt zowel met het kapitaaltarief als met het risicotarief bij de besten van de markt te horen.

“Goede afkoopwaarden en toch afsluitprovisie”, zo stelt de Fortis-verzekeraar, die tevens belooft offertes binnen vijf werkdagen te leveren. Stad Rotterdam hanteert twee tarieven, met de mogelijkheid tot volledig doorlopende provisie (11,5% of 9,5%) of een combinatie van 2,5% afsluitprovisie met 3,5% of 1% doorlopende.