FFP

Het aantal financiële planners dat is opgenomen in het register van de Federatie Financiële Planners (FFP) is vorig jaar met 15% gestegen tot 1.842 (1.591). Dit jaar hoopt de federatie de tweeduizendste FFP’er in te schrijven.

Xtensive

Franchiseorganisatie Xtensive (SNS Reaal) biedt de bij de ketens Hypotheek Adviescentrum en Koophuis aangesloten tussenpersonen de service Bankgarantie Online. Daarmee kan de adviseur via het eigen extranet binnen enkele dagen een bankgarantie voor een klant laten stellen. Dit is normaal gesproken niet mogelijk binnen de vaak gestelde termijn van tien dagen, omdat geldverstrekkers pas een bankgarantie willen stellen als de hypotheek finaal akkoord is.

DGA

DGA Financieel Adviseurs (drie vestigingen) heeft de portefeuilles overgenomen van drie kredietbemiddelaars: Eurokrediet (Schijndel), de Hollandse Krediet Centrale (Uden) en Telgeld (Tilburg). “Er lopen nog onderhandelingen over de aankoop van meer portefeuilles”, aldus directeur Wim de Graaf. DGA telt nu een portefeuille van ruim e 50 mln.

Actie Interbank

Op het extranet van Interbank (ABN Amro) kunnen tussenpersonen tot eind deze maand toegangskaarten ter waarde van e 50 winnen voor races op het circuit van Zandvoort. Een virtuele fruitautomaat geeft aan of de tussenpersoon in de prijzen is gevallen; dat is het geval als drie Interbank-logo’s op een rij verschijnen.