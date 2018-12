SEA-examens in Haagse ING-lokalen

In de Haagse kantoorpanden Zilveren Toren en Haagse Poort worden twee examenlokalen zo ingericht dat circa twintig medewerkers tegelijk per computer examen kunnen doen. “We hopen dat dit de drempel tot de SEA-examens aanzienlijk verlaagd”, aldus John Bijl van de BankInsurance Academy van ING. ING-medewerkers zijn – op bepaalde managers na – nog niet verplicht een examen succesvol af te leggen.

ING heeft met de SEA afspraken gemaakt voor de examens ‘Inleiding Verzekeringsbedrijf’ en ‘Pensioen Praktijk I’. Later volgen nog andere examens. Medewerkers van (bijvoorbeeld) Nationale-Nederlanden in Den Haag moeten nu nog naar Rotterdam om examen te doen.

Eerder dit jaar nam SEA voor het eerst examens in eigen huis af bij Unigarant. In Hoogeveen legden zestig Unigarant-medewerkers het examen ‘Inleiding Verzekeringsbedrijf’ elektronisch af.