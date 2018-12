Schoeman Groep verkoopt drie hypotheekwinkels aan Bloemendaal

Schoeman wil zich meer specialiseren op woningmakelaardij en bedrijfshuisvesting. Op dertien vestigingen in voornamelijk Utrecht, Gelderland en Flevoland werken meer dan honderd mensen voor Schoeman. Volgens de nieuwe algemeen directeur Jan Willem van den Bos, opvolger van oprichter en grootaandeelhouder Wout Schoeman, komt er in de toekomst ook veel aandacht voor assurantiën. “Die tak gaan we versterken.”

De hypotheekactiviteiten laat Schoeman evenwel aan een specialist over. “We hebben een proef gehad in Lelystad”, zegt de directeur Hypotheken van Bloemendaal, Martin van Musscher. “Schoeman is daar een pure makelaar en wij hebben ons gericht op het hypotheekgedeelte en dat beviel uitstekend. Zulke vormen van samenwerking hebben we met meer makelaars en willen we ook op de andere Schoeman-vestigingen gaan toepassen.” Daartoe wordt een heuse ‘synergie-adviseur’ aangesteld, die moet zorgen voor een optimale samenwerking tussen de Schoeman-makelaar en de Bloemendaal-hypotheekadviseur.

Eigendom

Drie specifieke hypotheekwinkels van Schoeman worden eigendom van Bloemendaal. Het gaat om vestigingen in Almere, Amersfoort en Veenendaal, die gaan werken onder de naam ‘Het Nationale Hypotheekhuis’. Zo’n acht medewerkers van Schoeman krijgen een andere werkgever. Bloemendaal verwacht zijn huidige hypotheekomzet van e 140 mln per jaar hiermee te kunnen verdubbelen.

Bloemendaal Advies Groep telt zestig medewerkers. Het in 1989 opgerichte bedrijf vestigingen in Grootebroek, Lelystad, Bovenkarspel, Hoorn, Enkhuizen en Dronten (Bloemendaal & Flipse) is eigendom van de 44-jarige Cor Bloemendaal. De meeste vestigingen handelen tevens onder de franchisenaam Huis & Hypotheek.

Schoeman Groep is momenteel nog grotendeels (voor 62,5%) in handen van Wout Schoeman (58). Verzekeraar Delta Lloyd bezit 30% van de aandelen en verder staan er nog drie pakketjes van 2,5% uit onder het management. Algemeen directeur Van den Bos zal nog dit jaar ook een aandelenpakket overnemen van Wout Schoeman. Kleinere pakketten gaan over naar Arnold Bos (financieel directeur), Ria Wijnen (directeur wonen Amersfoort) en Tjeerd de Boorder (directeur Flevoland).

Links een Bloemendaal-delegatie (van voor naar achter): Cor Bloemendaal, Martin van Musscher en Alex Booi. Rechts de Schoeman-delegatie: Jan Willem van den Bos, Bernard Pasveer en Arnold Bos.