Scherpe sanering CNA in Nederland

In een vorige maand verstuurde brief aan assurantiemakelaars rept topman Keith Davies van CNA Europe over een uitgevoerde strategische heroriëntatie. Conclusie daarvan luidt: CNA stopt in Nederland en België met standaard verzekeringen op het terrein van brand en ongevallen.

CNA gaat hier alleen nog door met ‘Transport’, onder leiding van André de la Beij, en met ‘D&O’ (bestuurdersaansprakelijkheid), waarvoor Ron Filarski als aanspreekpunt voor het intermediair fungeert.

CNA boekte vorig jaar in ons land een premie-inkomen van circa e 8,17 mln en speelde ongeveer quitte. Dat is op zich geen slechte prestatie voor een nog jonge vestiging. Het bedrijf ging hier immers pas drie jaar geleden van start. Dat gebeurde onder leiding van Charles Boeziek, die eind jaren tachtig de Nederlandse vestiging van Chubb had opgezet.