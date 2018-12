SAR schrijft eerste RAIA-adviseur in

Vesters ontving onlangs uit handen van Bob Veldhuis, voorzitter van de Stichting Assurantie Registratie (SAR), het eerste certificaat. Voor inschrijving in het RAIA-register is een Assurantie A-diploma vereist. Het register kan op de site www.raia.nl worden geraadpleegd en bestaat uit een register voor personen en één voor bedrijven. Bij de SAR zijn in vier weken tijd 150 aanvragen binnengekomen; 65% daarvan is NVA-lid, 8% lid van de NBVA.

Het RMIA-register, waarvoor onder meer een B-diploma is vereist, is met drie personen uitgebreid die op 10 december zijn geslaagd voor de mondelinge test. Het zijn Jan van Leijenhorst (Van Lanschot Assurantiën), Jaap den Breejen (Meeùs Baneke) en Jan-Lodewijk van den Berg (ING Bank Assurantiebedrijf). In het register zijn inmiddels ruim tweehonderd personen ingeschreven.

Albert Vesters (rechts) ontvangt het RAIA-certificaat van Bob Veldhuis.