Samenwerking NIA met VH Pensioengroep

Specialisten van VH Pensioengroep kunnen de NIA-kantoren begeleiden bij de pensioenadvisering aan bedrijven en directeur-grootaandeelhouders. Het honorarium voor VH Pensioengroep zal naar verwachting deels bestaan uit een uurtarief en deels uit het delen van de provisie.

VH Pensioengroep is overigens een nieuwe overkoepelende naam voor VH Benelux (software), VH Actuarieel, Pensioenselector Associaties en B&B Pensioenconsultants. “Het zijn allemaal losse activiteiten, die echter wel veel met elkaar te maken hebben. Tussen de bedrijven onderling is er ook veel samenwerking, vandaar dat we één overkoepelende vlag nodig vonden”, licht VH-directeur Paul van der Heide toe. VH Pensioengroep zetelt in Soest, net als VH Benelux en B&B. De andere activiteiten huizen in Dordrecht.

Het begin vorig jaar gestarte Pensioenselector telt inmiddels tien deelnemende kantoren. Zij doen dat nog op franchisebasis. Pensioenselector heeft de formule inmiddels aangepast. “Het is meer een kennisnetwerk geworden, in plaats van een franchiseketen. Kantoren dragen ook geen omzet-fee meer af, maar betalen een jaarlijkse bijdrage.”

Vandaag (16 december) houdt VH Pensioengroep een introductiebijeenkomst in Groot Kievietsdal in Baarn, met als sprekers Herman Kappelle (gelijke behandeling) en Elske ter Veld (zorg en inkomen).