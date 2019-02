Samenwerking NHG en Funda

De komende drie jaar wordt de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) prominent vermeld bij huizen die binnen de kostengrens daarvan vallen. Funda heeft ruim 130.000 bezoekers per dag. “Wij willen kopers van woningen al in de oriëntatiefase laten kennismaken met de mogelijkheden en voordelen van NHG. Funda is bij uitstek het medium om onze doelgroep heel gericht en op het juiste moment te bereiken”, aldus WEW-directeur Karel Schiffer.