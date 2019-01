Samenwerking Infa en ACT

Door de samenwerking wordt het voor de tussenpersoon mogelijk informatie over werkgevers en werknemers eenmalig vast te leggen in zijn geautomatiseerde administratie en deze gegevens te gebruiken in de daarvoor beschikbare reken- en communicatiefuncties.

De gemeenschappelijke relaties van beide bedrijven krijgen binnenkort de mogelijkheid om hun gegevens vanuit het programma EblPro (Infa) naar het systeemhuispakket Diamant over te zetten. Verder wordt er door beide partijen gewerkt aan de inbouw van de EB-module van Infa in de Diamant-software van ACT. Dat maakt het voor tussenpersonen onder andere mogelijk om door de werkgever aangeleverde EB-mutaties, via Diamant, op gestandaardiseerde wijze elektronisch te versturen naar de verzekeraars.