‘Samenloop’ in Madurodam

Reaal heeft recentelijk vijf permanente billboards in Madurodam geplaatst. De miniborden communiceren de kansberekening van de ‘realist in verzekeringen’, waarbij wordt verwezen naar diverse soorten polissen. Zo prijkt op het vijfde billboard – aan de Oude Gracht in Utrecht – de tekst: “Er is een kans van 7,6% dat iets uit uw auto wordt gestolen. Laat geen waardevolle spullen achter.” Op de luchthaven Schiphol staat een billboard met een boodschap die verwijst naar de reisverzekering: “Er is een kans van 0,00074% dat de luchtvaartmaatschappij uw spullen kwijtraakt.”

Interpolis

Sinds afgelopen week is er een nieuwe tv-spot van Interpolis op de buis. Het draait om stormschade. De kijker ziet beelden van een omgevallen boom op een auto, een halfgezonken rondvaartboot en een treinstel dat zich in het dak van een boerderij heeft geboord. De ramp is eigenlijk een rampje, want in tweede instantie blijkt het te gaan om Madurodam (dat overigens klant is van Rabobank Den Haag en Interpolis).