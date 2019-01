RVS geeft korting: klant betaalt meer

De verzekeringen binnen het RVS Paraplupakket wijken inhoudelijk af van de bestaande voorwaarden. Zo is voor opstalverzekeringen een regiotarief ingevoerd, gebaseerd op de indeling van ING-zuster Nationale-Nederlanden. Op de aansprakelijkheidsverzekering is het verzekerde bedrag standaard e 1 mln. En Rechtsbijstand kent twee nieuwe dekkingsmogelijkheden: fiscaal recht en vermogensbeheer én het mogelijk uitsluiten van de module arbeidsrecht.

Meest invloedrijk is de inboedelpolis, waar binnen het Paraplupakket een garantie wordt geboden tegen onderverzekering. RVS bepaalt de premie niet langer op basis van de inboedelwaardemeter maar op basis van een handvol woningkenmerken: aantal vierkante meters woon- en keukenoppervlak, aantal kamers, aard van gebruik en bouwjaar. Verder wordt rekening gehouden met postcode en gezinssamenstelling. “De inboedelwaardemeter behoeft onderhoud, we willen niet dat klanten zijn onderverzekerd en dit is eenvoudiger in de schadebehandeling”, zo motiveert RVS de keuze.

RVS verwacht het pakket binnen afzienbare termijn uit te kunnen breiden met ongevallen- en motorrijtuigenverzekeringen.

Meer premie

In mailings en op internet prijst RVS het Paraplupakket aan met de mededeling “U profiteert van gunstige kortingen”. In de praktijk blijkt dat premievoordeel echter regelmatig tegen te vallen. Een praktijkvoorbeeld: de onderdelen inboedel (incl. glas), opstal en avp leveren na inbreng in het Paraplupakket 5% korting én 18% meer premie op. Overigens zijn polishouders niet verplicht hun lopende verzekeringen om te zetten naar het Paraplupakket.

Productmanager Robert-Jan Kip ontkent dat het voorbeeld voor de meerderheid van de RVS-verzekerden opgeld doet. “Het klopt dat bestaande klanten er in premietermen niet op vooruit gaan. Maar zij krijgen dan ook een uitgebreidere dekking. Nee, het is niet zo dat in meer dan de helft van de gevallen de premie ná de pakketkorting 10% tot 20% hóger uitvalt. Gemiddeld blijft het ongeveer gelijk en er zijn ook voorbeelden waar de premie lager wordt. De aantallen waarin we het Paraplupakket sluiten, bewijzen dat. Als de mensen geen voordeel zouden ondervinden, zouden ze hun polissen echt niet onder het Paraplupakket brengen.”

Voor pakketverzekeringen met een looptijd van vijf jaar geeft RVS overigens nog 5% extra korting op de premie.