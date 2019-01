Ruimer brandbeleid bij Chubb gevraagd

Chubb heeft recentelijk onder 450 intermediairs een onderzoek gehouden, waarbij onder meer vragen werden gesteld over het acceptatiebeleid. Marketingmanager René Nieuwland van Chubb erkent, dat als gevolg van de tegenvallende resultaten in 1999 en 2000 de brandacceptatie beperkter is geworden. “De resultaten zijn inmiddels aanzienlijk verbeterd. Dit jaar gaan we dan ook kijken naar een uitbreiding van onze doelgroepen”, belooft Nieuwland.