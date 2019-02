Ruim vijftig VAK-kantoren stichten coöperatie Finergo

De ‘Coöperatieve Finergo Groep U.A.’ kent volgens de initiatiefnemers een uniek concept. Ze beschikt naast de coöperatie, die als een soort vergadering van aandeelhouders fungeert, over een bedrijfsmatige structuur. Onder een holding fungeren dochter-BV’s die gericht zijn op: marketing- en commerciële ondersteuning; kantoorondersteuning, volmachten en eigen-labelproducten.

De 53 kantoren die al bij de oprichting lid zijn geworden van Finergo zijn ook allemaal lid van de VAK. “Maar Finergo is als zodanig geen initiatief van de VAK. Het is wel zo, dat we elkaar vanuit die vereniging al goed kennen”, zegt Hans Hoekstra van het gelijknamige assurantiekantoor in Harderwijk, de voorzitter van Finergo. Gert-Jan van Duijn (Vaassen) treedt op als vice-voorzitter, Henk Grim (Groesbeek) is secretaris en Siebe de Vries (Heerenveen) fungeert als penningmeester.

De vereniging VAK bestaat uit kantoren die voor het midden van de jaren negentig nauw gelieerd waren aan Aegon en zich daardoor qua cultuur aan elkaar verwant voelen. Oorspronkelijk waren er circa driehonderd leden, nu nog circa 165. De kantoren presenteren zich gezamenlijk op internet.

Backoffice

De deelnemers aan Finergo zullen, met het oog op een zo groot mogelijke efficiency, hun portefeuilles onderbrengen in een gezamenlijke backoffice. Die backoffice wordt verzorgd door het volmachtbedrijf Voogd + Voogd in Sommelsdijk, dat zich onder meer toelegt op het verlenen van administratieve faciliteiten aan het intermediair. Hoekstra: “De deelnemers blijven uiteraard eigenaar van hun portefeuilles. Maar door heel veel werk op één plaats te concentreren, bereiken we een grote efficiency. Zo hoeven de leden met bijna twintig maatschappijen geen rekening-courant meer aan te houden”. (Zie pag. 12 voor een interview met Voogd + Voogd).

Krijbolder

Finergo zal zich het komende jaar laten begeleiden door Managementring, het adviesbureau van Bernard Krijbolder dat ook in de aanloop naar de totstandkoming van Finergo als adviseur is opgetreden. Finergo-voorzitter Hans Hoekstra, die tevens directeur is van directeur van Finergo Holding, gaat zich onder meer bezighouden met de uitbreiding van het aantal deelnemers. Zeer actieve werving is volgens hem niet nodig. “Reeds tal van kantoren hebben belangstelling voor ons initiatief getoond. We hebben bewust even pas op de plaats gemaakt om met Finergo te kunnen starten”, aldus Hoekstra.

De naam Finergo is een fantasienaam. Hoekstra: “Wij wilden het oorspronkelijk FindUs noemen. Maar omdat die naam niet meer vrij was, moesten we naar iets anders omzien. Het laatste deel van de oorspronkelijke naam (‘dus’) hebben we vertaald in ‘ergo’ en zodoende zijn we uitgekomen op het goed klinkende Finergo”.