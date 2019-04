RSA naar Achmea

Zoals AM in het vorige nummer al aangekondigde, wordt de Belgisch-Nederlandse tak van Royal & SunAlliance verkocht.

Voor e 123 mln wordt Achmea de nieuwe eigenaar. De Nederlandse verzekeringsactiviteiten worden geïntegreerd in Achmea’s intermediairmaatschappij Avéro. De naam Royal & SunAlliance zal nog dit jaar uit de markt verdwijnen. De werkgelegenheid voor het 375 medewerkers tellende RSA Benelux is niet in gevaar (zie pag. 3).