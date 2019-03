Royal Nederland zet openlijk vraagtekens bij universal-life

Met ‘oude stijl’ wordt gedoeld op producten met een administratie zonder scheiding tussen de diverse onderdelen. “Een aantal toepassingen van deze verzekeringsmethodiek heeft altijd op gespannen voet gestaan met de fiscale regels. De fiscus heeft het product jarenlang gedoogd, maar dat zou wel eens kunnen veranderen nu ze daar weten dat er een alternatief op de markt is”, aldus Royal-directeur Frank Rosenmuller. Met het alternatief doelt hij op het door Royal gebruikte systeem ‘Universal Boxing’.

Volgens Rosenmuller heeft de Kennisgroep Verzekeringen van de Belastingdienst dit product onlangs schriftelijk goedgekeurd. “Universal Boxing kent, volgens hen, een voldoende mate van waterdichte schotten ter voorkoming van overheveling van premies en kosten onderling.” De fiscus ziet Universal Boxing daarom “als fiscaal aanvaardbare uitwerking van lijfrenteverzekeringen, kapitaalverzekeringen (box 1 of box 3) en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen binnen één raamwerk.”

Afkeuren

Rosenmuller is bijzonder blij met de brief. “Het is zeer uitzonderlijk dat dit op deze manier op schrift komt.” Juist daarom zet hij nu vraagtekens bij de oude universal-lifepolissen. “Ik heb gemerkt dat de kennis van onze markt de laatste jaren enorm is gegroeid bij de Belastingdienst. De oude producten zijn jarenlang gedoogd, maar men weet nu heel goed wat er wel en niet mogelijk is. Producten waar geldstromen fiscaal gemixt kunnen worden, zouden dus wel eens afgekeurd kunnen gaan worden.”

Het fiscaal afkeuren van universal-lifeverzekeringen zal niet met terugwerkende kracht gebeuren. Rosenmuller: “Nee, dat lijkt me onmogelijk.”