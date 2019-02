Rogier Huffnagel weg bij Movir

Huffnagel (44) werd ruim drie jaar directeur van Movir. De arbeidsongeschiktheidsverzekeraar was kort daarvoor in handen gekomen van ING, een overname waarover veel te doen is geweest. Huffnagel was al directeur van levensverzekeraar Apollonia en van aov-verzekeraar Artsen Onderlinge, die in die tijd deel gingen uitmaken van Movir.

Huffnagel heeft tien jaar bij ING gewerkt. Hij werkte onder meer drie jaar in China om daar een levenbedrijf op poten te zetten.

Huffnagel zegt dat zijn besluit om op te stappen mede is ingegeven, doordat de herpositionering en de herstructurering van Movir is voltooid. Terug naar ING wilde hij niet. “Ik ben zo’n beetje op de helft van mijn leven en heb nu de mogelijkheid iets geheel anders te gaan doen. IK weet nog niet wat. Om te beginnen ga ik wat reizen.” Het is nog niet bekend wie nu – naast directievoorzitter Adriaan Frijters – Movir gaat leiden.