Robein bemiddelt voor lijfrente Hooge Huys

“We kunnen onze klanten laten verdwijnen naar de concurrentie of we kunnen ze een andere propositie doen. We hebben voor dat laatste gekozen. We bedienen de klanten nu top en hopen natuurlijk dat ze op termijn nog eens een lijfrente bij ons kopen.” Robein moet daartoe even wachten op het weer aantrekken van de interesse voor beleggingsverzekeringen. “Onze specialiteit is toch de beleggingslijfrente.”

Reintjens betitelt de stap zelf als opmerkelijk. “Ik denk dat veel verzekeraars dit in geen duizend jaar zouden doen. Maar dat vind ik arrogant en a-commercieel. Premie-inkomen is voor een verzekeringsbedrijf niet de enige maatstaf.”

Hij benadrukt dat de samenwerking met Hooge Huys beperkt blijft tot de direct-ingaande lijfrenten. “In de opbouwsfeer zijn onze gegarandeerde lijfrenteverzekeringen wel concurrerend.” De tariefsverschillen bij de direct-ingaande lijfrenten verklaart Reintjens door de tegenbeleggingen. “Wij beleggen één op één in rentedragende waarden, waar andere deels – tot zo’n 10% – in aandelen beleggen. Hun hoge rendementsverwachtingen voor de toekomst maken hogere aanbiedingen mogelijk. De vraag is natuurlijk of ze daar op dat termijn niet op moeten toeleggen.”

Jaarcijfers

Met de provisie-inkomsten van Hooge Huys hoopt Robein een deel van de teruglopende premieomzet te compenseren. Die teruggang is volgens Reintjens overigens minder dan het marktgemiddelde. “De daling blijft onder de 10%, al zijn de belangrijke maanden november en december dan nog niet meegerekend.” In 2001 werd Robein overigens al geconfronteerd met een premieomzetdaling van 28% tot e 73 mln.

Treurig wordt Reintjens niet van de teruglopende omzetcijfers. “Nee hoor, want de winst gaat procentueel met dubbele cijfers omhoog.” Vorig boekjaar bedroeg het nettoresultaat exact e 1 mln.