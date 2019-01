Ridderpoort is negende NN-cluster

Onder de naam Ridderpoort Verzekeringen en Financiële Diensten zijn de kantoren Ridderpoort (Ridderkerk), Versluis Stibbe Meyster (Rotterdam) en Van Houwelingen Meyborg & Co (Hendrik Ido Ambacht) een samenwerking aangegaan. In Ridderkerk is de gezamenlijke backoffice gevestigd, waar binnen afzienbare tijd ook een volmachtbedrijf gestart wordt. De huidige combine telt bijna zestig medewerkers.

Later dit jaar worden de kantoren Breijer (Krimpen a/d IJssel) en De Wit (Capelle a/d IJssel) aan Ridderpoort toegevoegd. Er ontstaat dan een intermediairbedrijf met circa tachtig medewerkers en e 11 mln provisie-omzet per jaar. Directievoorzitter wordt Floris Elias, die tot eind vorig jaar zitting had in de directie van ING’s loondienstverzekeraar RVS.

De acht bestaande clusters van NN-assurantiekantoren zijn: Athena (regio Amsterdam), Cantos (Eindhoven), Census (Noord-Nederland), Fondas (West-Brabant), MixZ (regio Den Haag), Noordborgh (Noord-Holland), Salix (Twente) en Zuidstaete (Limburg). De clusters van NN zijn samen goed voor een provisieomzet van e 100 mln per jaar.