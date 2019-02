Richaers met pensioen

Richaers (57) is twintig jaar in dienst geweest van (de rechtsvoorgangers van) ING en haar werkmaatschappij Nationale-Nederlanden. Hij krijgt op donderdag 29 januari (16.30-18.30 uur) een afscheidsreceptie aangeboden in restaurant De Peperbus in het kantoor Haagse Poort in Den Haag. Bij die gelegenheid kan ook kennis worden gemaakt met zijn opvolger Ludo Wijngaarden (56), voormalig voorzitter van de ING-divisie Retail (Postbank, RVS, CenE Bankiers en ING Bank).

Het vertrek van Richaers was niet verrassend. Zijn opstappen had alles te maken met de ondermaatse performance de laatste jaren van ING’s paradepaardje Nationale-Nederlanden, waarvan hij ook directievoorzitter was.