Resultaat Care slechter

Door de aanhoudende teruggang in het aantal herstelopdrachten is het brutoresultaat bij schadeherstelketen Care in de eerste negen maanden van dit jaar met 37,5% teruggelopen.

Care Schadeservice (onderdeel Athlon) heeft in Nederland en België in de eerste negen maanden van 2003 een omzetstijging geboekt van 6% tot e 71,9 (67,6) mln. Deze stijging, mede veroorzaakt door twee overnames, is lager dan verwacht doordat het aanbod is afgenomen. Door het teruggelopen werkaanbod in de werkplaatsen daalde het brutoresultaat met 37,5% tot e 2,5 (4,0) mln. Het personeelsbestand van de keten is mede door de matige marktomstandigheden met 85 medewerkers teruggebracht van 1.000 naar 915.

De belangrijkste oorzaak voor de teruggang van het schadeaanbod in ons land, die medio vorig jaar werd ingezet, is de lichte inkrimping van de leasemarkt. Het aanbod van lease-auto’s is verantwoordelijk voor 60% van de omzet van Care. Daarnaast zijn minder herstelopdrachten binnengekomen door het stabiele en droge weer van de afgelopen zomer.