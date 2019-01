Rendabele omzet centraal in nieuwjaarsboodschappen

Eén redelijk positieve boodschap komt vanuit Utrecht, waar Hooge Huys in april wordt omgedoopt in Reaal Verzekeringen. ‘Wij gaan een mooi jaar tegemoet’, waren de woorden waarmee Cor van den Bos vorig jaar zijn nieuwjaarstoespraak afsloot. “Nu, een jaar later, kan ik met trots zeggen: we hebben een heel goed en zeer bewogen jaar achter de rug.”

Met een slag om de arm meldt Van den Bos dat SNS Reaal over 2003 een nettowinst van ruim e 225 miljoen heeft behaald, tegen e 84 mln over 2002. Dat jaar drukte aandelenverliezen echter met e 154 mln op de winst.

Van den Bos houdt de medewerkers voor dat SNS Reaal nog meer gaat sturen op synergie en kostenbeheersing. “Groei, jawel. Maar je moet ook iets overhouden, dus rendabel groeien.” De doelstelling ‘sneller groeien dan de markt’ is in 2003 gerealiseerd. Voor de toekomst noemt hij SNS Bank voor Hooge Huys/Reaal “een beloftevolle partner met groeipotentie”.

Delta Lloyd

Net als Van den Bos kijkt Delta Lloyd-collega Niek Hoek “met beduidend meer plezier terug dan vorig jaar”. Hoek rept onder meer over successen bij Ohra (“premie-inkomen en winstgevendheid verbeterden sterk”) en Delta Lloyd (“een aantal grote collectieve pensioencontracten en een uitstekend motorproduct”). “Maar”, zo concludeert de bestuursvoorzitter, “2003 was en blijft een jaar van recessie”.

Voor het nieuwe jaar is het management te verstaan gegeven dat er een nieuwe doelstelling is naast kostenbesparing: margeverbetering. “Focus op producten met goede opbrengsten en het afstoten van verliesgevende productie. Dat kost soms wat omzet, maar verbetert onze winstgevendheid.” Voor de medewerkers herbergt de nieuwjaarsboodschap van Hoek een weinig vrolijke mededeling. “Ook wij als Delta Lloyd Groep zullen geen andere keus hebben dan geleidelijk over te gaan op een eigen bijdrage van werknemers in de pensioenvoorziening.”

Aegon

Aegon Nederland heeft volgens directievoorzitter Johan van der Werf een moeilijke periode achter de rug. “Er is een groot beroep gedaan op jullie incasseringsvermogen”, zo hield Van der Werf het personeel voor. “Werken in een markt die naar beneden wordt getrokken (…) en klanten die afhaken omdat het kabinet wél allerlei regelingen schrapt, maar niet duidelijk maakt wat er voor in de plaats komt.” Maar er is nieuw elan: Aegon wil uitgroeien tot het beste bedrijf in de branche. “Met de beste producten, tegen nog lagere kosten, en met een nog betere service. We moeten nog meer gaan luisteren naar de klanten: “onze tussenpersonen!”

Fortis ASR

Jacques van Ek, directievoorzitter van Fortis ASR, ziet 2003 als het jaar van “back to basics”. En dat blijft zo. “Ook in 2004 zullen de basisprincipes van verzekeringen – acceptatie van risico’s, adequate schadebehandeling en goede technische tarifering – uitgangspunt zijn voor het beleid van verzekeraars.” Van Ek maakt verder melding van “forse druk” op de operationele resultaten van het levenbedrijf: “als gevolg van lagere dividenden, lagere fees op beleggingsverzekeringen en dat alles in een lage-renteomgeving; nog verscherpt door de fiscale beperkingen”.

Allianz

Collega Henri van Lent van Allianz Nederland typeert 2003 als “een moeilijk jaar”. De kosten moeten verder omlaag. “De kostenontwikkeling in Leven, ik noemde het vorig jaar al, blijft één van mijn grootste zorgen. Kaasschaafmaatregelen zullen niet volstaan.” De doelstelling is voor 2004 een besparing van e 3,5 mln, onder meer te behalen bij de ict-systemen.

Over het schadebedrijf is Van Lent wel tevreden. “Vooral de motorbranche zette een sterk resultaat neer.” Allianz wil zijn sterke positie in een aantal deelmarkten (Brand, Motorrijtuigen en Transport) uitbreiden naar nieuwe markten. “We bekijken of en hoe onze afhankelijkheid van de motormarkt (meer dan 60% van ons premie-inkomen Schade) kan worden teruggebracht.”

Niek Hoek (Delta Lloyd): “Afstoten van verliesgevende productie”.