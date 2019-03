Re/max kiest Reaal tot primaire verzekeraar

Re/max Nederland is een groot internationaal bemiddelingsbedrijf in onroerend goed dat in vanuit vijfduizend kantoren in 52 landen meer dan twee miljoen transacties doet. In ons land opereert Re/max sinds 1998 met als doelstelling binnen enkele jaren een marktaandeel te veroveren van 35%. “Wij willen ook hier marktleider worden”, zegt directeur Felix de Wit zelfbewust. “Om dat te kunnen bereiken, moeten we doorgroeien naar zo’n driehonderd kantoren, waaruit drieduizend makelaars zullen gaan werken.” Eind vorige week werd het 63e kantoor in Rotterdam geopend, nadat eind vorig jaar de teller op 26 vestigingen was blijven staan. Dit jaar volgen nog kantoren in Den Helder en Baarn. “Daarmee blijven we in de pas met ons groeiscenario. Eind volgend jaar zullen er meer dan honderd vestigingen moeten zijn.”

De inkomsten van Re/max bedragen dit jaar minimaal zo’n e 4 mln, aldus De Wit. Een deel daarvan komt uit de bemiddeling in financiële diensten, waaronder hypotheken en verzekeringen. Door bundeling van de inkoopkracht wil Re/max een voorkeurpositie afdwingen bij verzekeraars, banken en andere financiële instellingen. Reaal is hofleverancier van verzekeringsproducten geworden met als tegenprestatie: een snelle acceptatie, lage rentetarieven en hoge(re) provisies. Concrete cijfers daarvan wil Reaal niet geven: “Over de inhoud van onze productie- en prijsafspraken doen we geen mededelingen”, aldus de woordvoerder van Reaal.