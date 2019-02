Rechtszaak om pensioen van Coberco

Vakbond De Unie is een conflict geraakt met zuivelconcern Friesland (Coberco) over de indexering van pensioenen.

Volgens de vakbond heeft Friesland Coberco over 2002 en 2003 de zuivel-cao niet nageleefd, waardoor de pensioenen van gepensioneerden onvoldoende zijn verhoogd. Over die jaren is de indexatierichtlijn van de pensioenverzekeraar (Avéro Achmea) gevolgd: 1,9% en 1,4%, waar 3% had gemoeten. Door de te lage indexatie zou Friesland Coberco tussen de e 25 mln en e 50 mln hebben bespaard.

Uniebestuurder George Kruithof vindt de houding van Friesland Coberco extra fnuikend, omdat het drie jaar lang een premievakantie heeft gehad. Hiermee heeft het zuivelbedrijf al om en nabij de e 200 mln bespaard. De Unie daagt de onderneming nu voor de rechter.