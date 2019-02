Rechtsbijstandverzekering groeit in aantal en premie

De groei van de brutopremie-omzet in rechtsbijstandverzekeringen is volgens het CvS voor een groot deel toe te schrijven op het conto van de toenemende en complexer wordende wet- en regelgeving.

Het aantal rechtsbijstandverzekeringen is in 2001 met 7,6% gestegen. Het CvS kan niet aangeven hoeveel rechtsbijstandverzekeringen, inclusief rechtsbijstanddekkingen op motorrijtuigenpolissen, er in ons land zijn. Motorrechtsbijstand (43%) vormt het grootste segment, maar had de kleinste groei: 5,4%. Gezinsrechtsbijstand (38%) en bedrijfsrechtsbijstand (13%) zagen het aantal polissen toenemen tot 860.000 (+11,4%), respectievelijk 145.000 (+5,7%).

De rechtsbijstandverzekering in ons land is een nichemarkt met een premievolume van e 290 mln; dat is nog geen 3% van het totale brutopremie-inkomen uit schadeverzekeringen in ons land.