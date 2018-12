Rechtsbijstandverzekeraars willen ‘advocatenregel’ voorleggen aan

De rechtsbijstandverzekeraars beraden zich op de mogelijkheid de spelregels voor advocaten in loondienst, die zijn opgesteld door de Orde van Advocaten, voor te leggen aan de NMa.

Juristen bij rechtsbijstandverzekeraars (en bij andere werkgevers) hebben het recht zich als advocaat te laten beëdigen en zich als zodanig in te schrijven bij de Orde van Advocaten. De mogelijkheid werd in 1997 geschapen om het procesmonopolie van de advocatuur te doorbreken. Dit monopolie houdt in dat rechtszoekenden zich bij bepaalde rechtszaken uitsluitend mogen laten bijstaan door advocaten. De ‘spelregels’ voor inschrijving van ‘advocaten in loondienst’ worden bepaald door de Orde van Advocaten. Die regels zijn echter dusdanig, dat de rechtsbijstandverzekeraars vinden dat daarmee het procesmonopolie eigenlijk niet van de baan is.

Hennie Zoontjes, woordvoerder van het Verbond van Verzekeraars en de afdelingscommissie rechtsbijstand, kan nog niets zeggen over de argumenten die het Verbond de NMa, de Nederlandse Mededingingsautoriteit, gaat voorleggen. “Zo ver zijn we nog lang niet en misschien komen we ook zo ver wel niet. De rechtsbijstandcommissie is zich nog aan het oriënteren.”