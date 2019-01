Rebel en Troostwijk samen in risico-inspectie

De twee bedrijven werken samen onder de naam Troostwijk Rebel Risk Consultants. De joint venture is actief in risico-informatie, risicobeheer en opleiding. Verder zijn de risico-inspecties gecombineerd met de bestaande taxatiediensten van Troostwijk.

Volgens Troostwijk is er steeds meer vraag naar informatie over en deskundige vaststelling van risico’s. Daarom is de samenwerking gezocht met Rebel, het bedrijf van Gijs Rebel (ex-Aon), die het bedrijf in 1999 oprichtte.

Troostwijk Rebel is gevestigd in het pand van Troostwijk aan de Anderlechtlaan 181 in Amsterdam. Telefoon: 020-666.66.66, e-mail: rebel@troostwijk.com.