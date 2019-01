Reaal lanceert uitvaartpolis

Volgens Reaal is er een kans van 67% dat mensen de kosten van een uitvaart onderschatten en heeft het intermediair de taak om consumenten het besef van de hoge uitvaartkosten bij te brengen. De Reaal Uitvaartverzekering heeft als basis een levenslange kapitaalverzekering met winstdeling. De uitkering bij overlijden is vrij besteedbaar.

Aanvullende modules zijn kinderdekking, verzorgersdekking, premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid, voorzorg (zoals thuisverpleging en huishoudelijke hulp) en nazorg (zoals administratieve hulp en rouwverwerking). De verzekerde moet de voor- en nazorgdiensten verplicht afnemen bij de particuliere organisaties waarmee Reaal afspraken heeft gemaakt. De keuze uit de uitvaartondernemer is vrij, ondanks dat Reaal met een netwerk van uitvaartondernemers afspraken heeft gemaakt.

Het intermediair kan voor elke polis 4,25% afsluitprovisie (over het verzekerde kapitaal van minimaal e 500 en maximaal e 16.000) tegemoet zien en 2,5% doorlopende provisie. De afsluitprovisie wordt in vijf jaar verdiend. De premiebetaling duurt maximaal veertig jaar.