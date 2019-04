Reaal herhaalt verhogingsactie

Toen werden ruim 22.000 klanten met een zogeheten BC-polis van Reaal (voorheen Hooge Huys) benaderd met het verzoek hun verzekerde kapitaal te verhogen. Bijna 3,5% is volgens Reaal op dat aanbod ingegaan.

Reaal benadert nu opnieuw alle klanten die 65 jaar en ouder zijn; het gaat wederom om zo’n 22.000 klanten. Volgens de verzekeraar wordt het intermediair daar bijzonder mee geholpen. “Vanuit het oogpunt van de nieuwe wet moet u als tussenpersoon onderhoud op uw portefeuille uitvoeren.” Volgens Reaal is dat nodig, omdat veel uitvaartklanten zijn onderverzekerd. “Het verzekerde kapitaal is vaak lager dan e 3.400, terwijl een begrafenis of crematie gemiddeld meer dan e 4.500 kost.”

Als het intermediair aan de actie meedoet, neemt Reaal alle marketing-, porto- en verkoopkosten voor zijn rekening. Het intermediair krijgt in ruil daarvoor 3,5% provisie over verhogingen, in plaats van de reguliere 7%.