Rampspoed gevreesd na einde spaarloon

Van der Heide is directeur van VH Software en steekt de achtergrond van zijn pleidooi niet onder stoelen of banken. “Bijsparen binnen een pensioenregeling is straks nog de enige fiscale mogelijkheid om een oudedagsvoorziening op te bouwen. VH Software biedt voor tussenpersonen een Pensioenplanner en wij hebben er dus belang bij dat meer mensen een aanvullende pensioenpolis gaan sluiten.”

Maar Van der Heide zegt ook echt te doen te hebben met de mensen die momenteel een spaarloonregeling combineren met een lijfrentepolis. “Vaak zijn ze daartoe aangezet door tussenpersonen onder het mom ‘dubbel fiscaal voordeel’. Dat zijn misdadige constructies geweest, waar verzekeraars – met name Aegon en Delta Lloyd – overigens driftig aan hebben meegewerkt. Veel van die mensen zullen hun polis volgend jaar beëindigen en dan geconfronteerd worden met een lage afkoopwaarde, enerzijds door kosteninhoudingen en anderzijds door een fiscale afrekening. Dat zal veel onbegrip en woede opleveren. Veel mensen zullen zich bedrogen voelen en dat zal veel imagoschade aan de branche toebrengen.”

Verder voorziet Van der Heide een nieuwe stroom faillissementen onder het intermediair. “Het huidige aantal failliete assurantiekantoren zal erbij verbleken, verwacht ik.”

Omzetting

Veel ellende kan volgens Van der Heide worden voorkomen als mensen hun lijfrenteverzekering kunnen inbrengen in een bestaande pensioenregeling. De omzetting in een pensioenpolis als aanvulling op de pensioenregeling zou de wetgever eenmalig fiscaal toe moeten staan. “Praktisch probleem is nog wel dat werknemers bij een bedrijf hun polis wel allemaal bij dezelfde verzekeraar moeten hebben lopen. De eigenlijke pensioenregeling loopt namelijk maar bij één verzekeraar en aanvullende polissen zullen ook daar ondergebracht moeten zijn.”