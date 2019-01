Rabobank Tilburg koopt twee NVA-leden

In december verkocht Peter Hosli zijn bedrijf al aan de lokale Rabobank-vestiging, met 225 medewerkers één van de grootste van het land. Deze maand verhuisden zes medewerkers naar de assurantietak van de Rabobank, waar momenteel 25 mensen werkzaam zijn. De nieuwe naam voor de verzekeringsafdeling is Rabobank Hosli Assurantiën. Met Hosli (1.700 relaties) beschikt zij tevens over een volmachtbedrijf.

Begin deze maand is tevens de portefeuille overgenomen van NVA-lid Van Acker & Vermeulen. Vier medewerkers verhuizen in juni naar het Rabobank-kantoor. Directeur en eigenaar Hans van Acker zal de integratie nog één jaar begeleiden. “April volgend jaar word ik 55, een mooie leeftijd om, na 34 verzekeringsjaren, met werken te stoppen”, zo zegt hij. Compagnon Peter Vermeulen heeft emplooi gevonden bij een assurantiekantoor in Helvoirt. De portefeuille van Van Acker & Vermeulen telde ongeveer 2.500 relaties en een premie-omzet van e 4,5 mln.

Volgens Ton van Dijk, directeur van Rabobank Hosli Assurantiën, zijn de lidmaatschappen van de NVA opgezegd. “We hebben een lidmaatschap per 2003 nog in beraad. In elk geval worden we lid van de NVGA.” De honger is volgens hem nog niet gestild. “Maar onze wensen leveren een schaars aanbod van portefeuilles op. We zoeken puur lokale portefeuilles, met relatief veel bedrijfsrelaties. Hosli, met zo’n 60% bedrijfsrelaties, voldeed aan die wens nog beter dan Van Acker & Vermeulen.”