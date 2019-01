Rabobank gaat Instores openen in supermarkten

Met Sperwer, de holding van 150 Plus Supermarkten in ons land, is een intentieovereenkomst getekend. Dit jaar openen twintig ‘Rabo Instores’, zoals de nieuwe verkooppunten worden genoemd. Een proef in Haaksbergen onder de naam Raboshop, waar al dik twee jaar financiële producten worden verkocht zoals particuliere schadeverzekeringen en consumptief krediet, is succesvol, aldus de Rabobank. Waar de twintig nieuwe Rabo Instores komen, is nog niet bekendgemaakt.