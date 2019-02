Rabo-internet biedt inzicht in hypotheek en verzekering

Via www.rabobank.nl en een speciale pas en toegangscodes kunnen Rabo-klanten 24 uur per dag hun gegevens inzien. Het nieuwe Hypotheek-gedeelte op de site biedt inzicht in het restant van de hoofdsom, het rentepercentage, de betaalde rente vanaf 1 januari en bij hypotheekvormen als de OpMaat Hypotheek de opgebouwde waarde en het eerstvolgende premiebedrag. Verder worden de actuele saldi en laatste transacties getoond van een eventueel hypotheekkrediet of premie- of bouwdepot.

Onder het kopje Verzekeren zijn gegevens te vinden over de Alles-in-één-Polis, de pakketverzekering van Interpolis. Op internet staan de verzekerde rubrieken en bedragen, de te betalen premies en de verleende kortingen. Klanten hebben de mogelijkheid uit te rekenen wat de kosten zijn van wijzigingen of toevoegingen van rubrieken.

De Rabo-site herbergt verder nieuwe informatie over pensioenen, arbeidsongeschiktheid, studie, overlijden en schenken/erven. Naast productinformatie en veel gestelde vragen zijn er (anonieme) rekenmodules. Rabobank zegt dat inmiddels 800.000 klanten – van de in totaal negen miljoen particuliere en zakelijke klanten – via internet bankieren. Maandelijks wordt de site door 1,2 miljoen klanten bezocht. Volgens Rabobank het hoogste aantal van alle bancaire internetpagina’s in Europa.